Yuki ganha dois anjos da guarda na luta contra Gerson em 'Volta por Cima'

Yuki (Jacqueline Sato) vai sofrer nas mãos de Gerson Barros (Enrique Diaz) nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo).

O que vai acontecer

Após ser sequestrada e levada para a mansão da Família Barros, a funcionária de Silvinha (Lellê) contará com a ajuda de duas pessoas: Rodolfo (José de Abreu) e Rosana (Viviane Araújo).

O pai de Gerson Barros se espanta ao ver Yuki em sua casa. Ele tenta confortá-la e até a ajuda a se comunicar com Sílvia.

Além disso, Rosana também se arriscará para ajudar a amiga. É a esposa de Edson (Aílton Graça) quem avisa para Silvia sobre o paradeiro de Yuki, mas impede que a empresária chame a polícia alegando que Gerson é um homem muito poderoso e temido.

Para tentar encontra com Yuki, Rosana decide ir na casa do contraventor com o pretexto de falar sobre o Carnaval. Ela encontra pistas de que a amiga está lá.

