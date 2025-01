Votação popular vai decidir última dupla de pipocas a entrar no BBB 25

Além das 11 duplas já anunciadas pela Globo para o BBB 25, o reality vai abrir mais uma vaga.

Como vai ser a dinâmica

No Mais Você desta sexta-feira (10), Ana Maria Braga vai receber e apresentar ao público três novas duplas. Uma votação será aberta e caberá ao público escolher uma delas para ocupar a 12ª vaga na edição.

O resultado será revelado ao vivo, no programa de estreia, na próxima segunda-feira (13). As duplas são compostas por: mãe e filho, mãe e filha e sogra e genro.

Quem estará no BBB 25

Vitória Strada integra o grupo camarote e entra no Big Brother Brasil 25 ao lado do amigo Mateus. Ela tem 28 anos, é natural de Porto Alegre (RS) e trabalha como atriz. Já ele tem 28 anos, é natural de São José dos Campos (SP) e atua como arquiteto.

BBB 25: Vitoria Strada e Mateus são confirmados no reality Imagem: Divulgação/Globo

Edilberto e Raissa são pai e filha e pertencem ao grupo pipoca. Ele tem 42 anos, é natural de Ubá (MG) e é dono de circo e palhaço. Ela tem 19 anos, também é natural de Ubá (MG) e atua como circense.

BBB 25: Edilberto e Raíssa são pai e filha Imagem: Divulgação/Globo

Camilla e Thamiris são irmãs e estão no grupo pipoca do BBB 25. Camila tem 34 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e atua como trancista. Thamiris tem 33 anos, também é natural do Rio de Janeiro (RJ) e trabalha como nutricionista.

BBB 25: Thamiris e Camilla são do grupo Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Vinícius e Aline são uma dupla de amigos para o Big Brother Brasil 25. Ele tem 28 anos, é natural de Nazaré (BA) e trabalha como promotor de eventos. Ela tem 32 anos, é natural de Salvador (BA) e atua como policial militar.

BBB 25 Vinicius e Aline sao amigos e estao no pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Diogo Almeida e Vilma são filho e mãe e estão no grupo camarote.Ele tem 40 anos, é natural do Rio de Janeiro (RJ) e é ator e psicólogo. Ela tem 68 anos, também é natural do Rio de Janeiro e está estudando nutrição.

BBB 25: Diogo Almeida e sua mãe estão confirmados no Camarote Imagem: Divulgação/Globo

Os irmãos gêmeos João Gabriel e João Pedro estão no grupo pipoca.Naturais de Buriti Alegre (GO), os irmãos têm 21 anos e trabalham como salva-vidas de rodeio.

BBB 25: João Pedro e João Gabriel estão no elenco do programa Imagem: Divulgação/Globo

Renata e Eva são amigas e pertencem ao grupo pipoca do BBB 25. Renata tem 32 anos, é natural de Fortaleza (CE) e atua como bailarina. Eva tem 31 anos, também é natural de Fortaleza (CE) e trabalha como bailarina e fisioterapeuta.

BBB 25: Eva e Renata estão no grupo Pipoca do programa Imagem: Divulgação/Globo

As irmãs Gracyanne Barbosa e Giovanna estão no grupo camarote do Big Brother Brasil 25. Gracyanne tem 42 anos, é natural de Campo Grande (MS) e atua como empresário e musa fitness. Giovanna tem 26 anos, é natural de Campo Grande (MS) e trabalha como veterinária.

BBB 25: Gracyanne Barbosa e sua irmã, Giovanna, são confirmadas no grupo Camarote Imagem: Divulgação/Globo

O casal Arleane e Marcelo estão no grupo pipoca do reality show da Globo. Ela tem 34 anos, é natural de Manaus (AM) e atua como influenciadora digital. Ele tem 38 anos, também é natural de Manaus (AM) e trabalha como servidor público.

BBB 25: Arleane e Marcelo estão na pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Gabriel e Maike são amigos e vão participar da 25ª edição do BBB. Gabriel tem 30 anos, é natural de São Paulo (SP) e trabalha como modelo e promotor de eventos. Maike tem 30 anos, também é natural de São Paulo (SP) e atua como representantes comercial.

BBB 25: Gabriel e Maike são amigos e parte da Pipoca Imagem: Divulgação/Globo

Os irmãos Diego Hypolito e Daniele Hypolito estão confirmados no BBB 25 como membros do camarote. Ele tem 38 anos, é natural de Santo André (SP) e é ginasta. Ela tem 40 anos, também é natural de Santo André (SP) e é ginasta.

BBB 25: Diego e Daniele Hypólito estão no Camarote Imagem: Divulgação/Globo

Décima segunda dupla do BBB 25 será conhecida através de votação popular. Três duplas irão ser apresentadas no "Mais Você", nesta sexta-feira (10), e uma votação será aberta para definir a última equipe a entrar no reality show da Globo. O resultado da dupla vencedora será divulgada ao longo da estreia do programa, no dia 13 de janeiro.