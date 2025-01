BBB 25: Vitória Strada venceu a Dança dos Famosos e fez protagonistas na TV

Vitória Strada, 28, foi confirmada no elenco do BBB 25 (Globo). Sua dupla na competição será o amigo, Mateus Pires.

Campeã da Dança dos Famosos e várias protagonistas

Antes de ser atriz, Vitória teve uma carreira como modelo. Ela estrelou campanhas de diversas marcas e, em 2014, foi a segunda colocada do Miss Mundo Brasil.

A atriz começou a carreira aos 12 anos. Em 2014, foi vice-campeã do Miss Mundo Brasil. No ano seguinte, foi aprovada para Artes Cênicas na UFRGS e participou do seu primeiro filme, "Real Beleza".

Em 2017, ela estreou na Globo, como a protagonista de "Tempo de Amar". Na sequência, Vitória emendou mais duas protagonistas, em "Espelho da Vida" e "Salve-se Quem Puder".

Vitória Strada afirmou que atualmente está solteira. Ela afirma que está sempre estudando por ser muito focada. Nas horas vagas, gosta de praticar Taekwondo, dançar e desenhar.

A sequência de protagonistas lhe rendeu destaque na Forbes Under 30. Seu trabalho mais recente foi na novela 'Fuzuê' (2024).

Vitória foi convidada para o Dança dos Famosos em 2022. Ao lado do seu professor Wagner Santos, a atriz venceu a competição.

A atriz é assumidamente bissexual. Em 2019, começou a namorar a atriz Marcela Ricca, de quem ficou noiva em 2021. O relacionamento chegou ao fim em 2023.

O parceiro de Vitória na competição é seu amigo Mateus Pires. O rapaz é assumidamente gay e arquiteto.

Matheus é arquiteto, tem 28 anos e é de São José dos Campos, em São Paulo, mas se mudou para o Rio de Janeiro aos 10 anos. "Eu escolhi o Mateus para participar do BBB porque ele sempre me coloca para cima quando eu não estou legal. Mesmo quando estamos em uma situação ruim, a gente leva com leveza.", disse Vitória sobre a dupla.

O arquiteto se considera uma pessoa leve e tranquila, mas garante que não perde uma festa. Solteiro, ama estar rodeado de pessoas. Ele afirma que a dupla será competitiva, mas que sempre se respeita e se apoia.

Vitória Strada e Mateus brincam que têm uma sintonia tão forte que chegam a parecer um casal. Os dois se consideram irmãos, e se tornaram inseparáveis quando Vitória se mudou para a capital carioca para protagonizar novelas, divulgou o gshow.