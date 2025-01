BBB 25: Vitória Strada fala sobre apoio do namorado Daniel Rocha

Vitória Strada foi anunciada como uma das participantes do Camarote do BBB 25 (Globo). A atriz fará dupla com o amigo, Mateus Pires.

O que aconteceu

Em entrevista ao Gshow, ela contou como o namorado, o ator Daniel Rocha, reagiu à sua participação. "Super apoiou."

Vitória contou ao Gshow, ainda, que Daniel lhe ajudou a segurar a ansiedade para entrar no programa.

Daniel e Vitória assumiram o namoro em 2024, após a atriz Nívea Maria, com a autorização do ator, revelar o namoro em uma live.

Os dois passaram a virada do ano juntos, no Rio Grande do Norte.