Treta com os pais e ação contra gravadora: o imbróglio de Larissa Manoela

Larissa Manoela, 24, rompeu com seus pais, Silvana Taques e Gilberto Santos, em 2023. Agora, a atriz processa a gravadora Desckdisc por um suposto contrato vitalício assinado pelos por eles quando ela ainda era menor de idade. Entenda:

Rompimento com os pais

Em janeiro de 2023, fãs da artista notaram que sua mãe parou de segui-la nas redes sociais. Silvana também deu unfollow no genro, André Luiz Frambach.

Em maio do mesmo ano, Larissa assumiu a gestão da própria carreira ao criar sua empresa de gerenciamento artístico, a Mimalissa. Antes, Silvana e Gilberto empresariavam a filha. Mais tarde, em julho, Lari afirmou ter "uma nova família" ao programa Fofocalizando.

André Luiz Frambach foi apontado como o pivô do rompimento de Larissa com os pais. A relação de André com os sogros começou a azedar depois que Larissa decidiu tomar as rédeas de sua vida financeira e cuidar de seu empresariamento. O desejo da atriz em cuidar dos próprios negócios não foi aprovada pelos pais, e a culpa caiu no nele.

A família Frambach na praia com Larissa Manoela Imagem: Reprodução/Instagram

Carta aberta e exposições

Silvana e Gilberto confirmaram o rompimento com a filha em uma carta aberta divulgada nas redes sociais. Larissa deu sua versão ao Fantástico e revelou que não tinha controle de suas finanças. Ela contou que já precisou pedir um pix para seu pai antes de comprar milho na praia.

A atriz disse que abriu mão de R$ 18 milhões e expôs conversas com a família. Em uma delas, na noite de Natal de 2022, Silvana diz para a filha esquecê-la. Em resposta, Silvana rebateu as acusações da filha em entrevista ao Fofocalizando.

A mãe da atriz disse não se considerar controladora ou narcisista. "Se eu fiz algo além do que deveria, foi por zelo, amor e cuidado. Se eu pequei, foi por excesso", disse, em entrevista ao Fofocalizando.

Ela também rebateu entrevista da filha ao Fantástico. "Não acreditei, aquela não é a Larissa. Não foi essa educação que a gente deu. Não foi o que ela viveu a vida toda. Foi muito chocante, triste, desesperador ouvir isso da pessoa que você gerou, pariu e educou."

Larissa Manoela e Silvana Taques Imagem: Reprodução/Instagram

Casamento

Larissa Manoela e André Luiz Frambach se casaram sem a presença dos pais da atriz. Em entrevista ao Gshow, o advogado de Silvana e Gilberto afirmou que eles não foram convidados e que souberam da união pelas redes sociais.

Atriz Larissa Manoela se casou com André Luiz Frambach Imagem: Reprodução/PlayPlus

Ação contra gravadora

Agora, mais uma disputa envolvendo os pais de Larissa vem à tona. A atriz entrou com um processo judicial contra a Deckdisc por um contrato vitalício assinado pelos genitores quando ela ainda era menor de idade.

Em nota enviada a Splash, a advogada da artista definiu o documento como "abusivo". "Este contrato contém cláusula de caráter vitalício, o que é abusivo, além de ser omisso quanto à prestação de contas. Vale destacar que Larissa jamais teve acesso a relatórios financeiros e nunca recebeu valores provenientes deste contrato. Larissa tampouco vem usufruindo dos direitos oriundos das suas plataformas digitais, que hoje ficam totalmente restritas ao contratante, incluindo o acesso a todas essas mídias".

Splash procurou a Deckdisc para posicionamento, mas não teve resposta. O espaço segue aberto.