Talk show de Jimmy Kimmel, que entrevistaria Fernanda Torres, é cancelado

O talk show Jimmy Kimmel Live, apresentado por Jimmy Kimmel, que entrevistaria Fernanda Torres nesta quinta, 9, foi cancelado. O motivo foram os incêndios florestais que atingem Los Angeles, na Califórnia, que deixaram cinco mortos e destruíram cerca de 6.390 hectares.

Fernanda Torres ganhou o Globo de Ouro na categoria de Melhor Atriz em Filme de Drama por Ainda Estou Aqui, do diretor Walter Salles.

Ela integraria uma das entrevistas do dia, além de Timothée Chalamet e a banda The Lumineers, que seria a atração musical segundo a revista americana Variety.

A atriz realizou uma postagem no Instagram sobre os incêndios, com a legenda: "Da minha janela, vejo Los Angeles in flames [em chamas, em português]".

Sem previsão de retorno, o talk show de Jimmy não foi a única atração cancelada por conta das queimadas.

Os organizadores também adiaram o anúncio dos indicados ao Oscar e o Critics Choice Awards, que conta com o longa brasileiro como um dos indicados.

O Jimmy Kimmel Live é um programa da ABC e vai ao ar todas as noites às 23h35 no horário local (4h35 do dia seguinte, pelo horário de Brasília). O programa pode ser assistido no Brasil pelo site da ABC ou pelo YouTube.