Sérgio Malheiros posta vídeo trocando de roupa e volume na cueca rouba cena

Sérgio Malheiros, 31, postou vídeo trocando de roupa nas redes sociais, nesta quinta-feira (9), e chamou a atenção pelo volume na cueca.

O que aconteceu

Malheiros compartilhou o registro se arrumando para viver seu personagem Wilbert, na série "Impuros", do Disney+. No vídeo, publicado nos stories de seu perfil no Instagram, o ator chega a ficar seminu e é possível ver o volume de sua genitália quando ele veste a calça.

No X, internautas salvaram o vídeo. "E eu tive pensamentos impuros", escreveu uma internauta. "Impuros são os pensamentos dos likes na postagem do moço", disse outra. "Por mim, nem precisa por a roupa", disse mais uma. "Quem ficou impuro fui eu depois de ver esse vídeo... Que homem", elogiou outro.

Sérgio Malheiros tem se dedicado a produções de séries. O ator, que está afastado das novelas desde "Verão 90" (2019), integra o elenco de "Impuros" e "Amor da Minha Vida", ambas do Disney+.

Malheiros também celebrou recentemente 10 anos de namoro com Sophia Abrahão, 33. Em novembro de 2024, o casal trocou declarações ao celebrar uma década juntos.