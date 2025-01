Quem está no BBB 25? Globo divulga as mãos dos participantes; veja fotos

O BBB 25 usou o Instagram para divulgar fotos das mãos dos participantes da edição 2025 do reality show.

O que aconteceu

A publicação aconteceu horas antes do início do anúncio das duplas que estarão no reality que começa na segunda-feira (13). Em uma série de 11 fotos, é possível ver a interação das mãos das duplas — algumas fazem formato de coração, tocam as palmas ou cruzam os dedos mindinhos juntas.

Internautas usaram as fotos para especular nomes de famosos e anônimos que participarão do reality global. Veja as fotos: