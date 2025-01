Quem é a ex-atriz mirim da Globo que se casou com namorada nos EUA

Quem viu "Caminho das Índias" (2009) e "Cordel Encantado" (2011) vai se lembrar do rostinho de Nauhana Costa, 24. Ela cresceu e se casou com a namorada americana recentemente.

Por onde anda Nauhana Costa?

Nauhana Costa tinha 9 anos quando estreou como atriz em "Caminho das Índias", novela de Glória Perez. No mesmo ano, fez parte do elenco do "Dancinha dos Famosos" (2009), do antigo Domingão do Faustão, e ganhou a competição.

Nos anos seguintes, esteve em "Força Tarefa" (2010), "Cordel Encantado" (2011) e "Confissões de Adolescente (2013)". Desde então, não atuou mais na televisão e, ao que parece, deixou a dramaturgia de lado para seguir outros rumos.

Em seu Linkedin, Nauhana Costa elenca suas experiências como atriz, mas exalta sua formação em museologia pela Faculdade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Os últimos trabalhos da ex-artista mirim foram na área de mídias digitais.

Nauhana Costa em 'Cordel Encantado' e 'Caminho das Índias' Imagem: Reprodução/Globo

Recentemente, Nauhana publicou que se casou com Ashley, sua namorada norte-americana, em Boston, nos EUA. Ela fez registros com a amada e também com amigos após a cerimônia.

Nauhana e Ashley estavam vestidas de noiva e usavam véu. Na legenda da postagem, a ex-atriz revelou que as duas adotaram uma cachorrinha para completar a família.

Botei um bambolê no dedo com a minha de fé. Comemoramos com nossos amigos, tornando ainda mais especial, e adotamos nossa filha de quatro patas. Casei, p*. Feliz 2025. Nauhana Costa, Instagram

A ex-atriz Nauhana Costa e a esposa Ashley Imagem: Reprodução/Instagram

Quando estava no auge de seus papéis infantis, Nauhana foi enteada de Maurício Mattar. O ator e cantor chegou a ficar noivo da mãe da atriz mirim, Keiry Costa, mas terminou a relação dois meses antes do casamento, em 2012.