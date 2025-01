'Babygirl': Nicole Kidman se entrega à ousadia em novo filme

Esta é a newsletter Dicas de Filmes e Séries. Inscreva-se gratuitamente para receber no seu email toda quinta. Conheça as demais newsletters do UOL. São dezenas de opções sobre os mais variados assuntos para a sua escolha.

Uma mulher casada de meia-idade conhece um jovem estagiário e realiza algumas fantasias sexuais. Quando cai em si, sua vida pessoal e profissional virou de cabeça para baixo com consequências devastadoras.

Descrevendo assim, "Babygirl" poderia facilmente ser classificado de um dramalhão recheado de cenas ousadas para garantir público. Mas se a atriz é Nicole Kidman, tudo muda de figura. Aos 57 anos, está fazendo uma produção atrás da outra para streaming, e, quando volta à tela grande, entrega muito mais do que se espera.

Ela interpreta a diretora de uma empresa de tecnologia que tem um casamento morno (mesmo o marido sendo o eterno latin lover Antonio Banderas). E a chegada de um estagiário 30 anos mais novo dispara uma jornada de sexo quentíssimo. Nicole se despe várias vezes e carrega suas cenas de muita intensidade.

Quando todos os problemas previsíveis nessa situação aparecem, o filme é engenhoso na condução da história, e Nicole Kidman ajuda muito.

"Babygirl", 2024

Direção Halina Reijn

Elenco Nicole Kidman, Harris Dickinson, Antonio Banderas

Classificação 18 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

Já disponível na sua tela...

Sequência de "Gladiador" perde um pouco do brilho

A coisa mais cruel que se pode falar de 'Gladiador 2' é apontar que é inferior ao original. Mas a comparação com um clássico moderno liderado na tela por Russell Crowe é covardia. Essa sequência, com Paul Mescal herdando o foco das atenções nas arenas, é um eficiente filme de ação. Talvez um pouco longo, pretensioso até, mas o diretor Ridley Scott sabe o que faz, mesmo em um momento menos brilhante. Vale a pena assistir. 'Gladiador 2', 2024 | Direção - Ridley Scott | Elenco - Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal | Classificação - 16 anos | Onde - ClaroTV+, AppleTV, Amazon

Hugh Grant assusta muito no bom terror "Herege"

Quem achou que o britânico Hugh Grant iria até o fim da carreira fazendo ótimas comédias românticas pode tomar um susto com 'Herege'. Na verdade, muitos sustos. Ele é um homem manipulador que tortura psicologicamente duas jovens missionárias mórmons que vão a sua casa. Ele incute nas meninas questionamentos sobre a fé, num jogo de terror psicológico. Talvez o roteiro mais bem elaborado do ano passado. 'Herege', 2024 | Direção - Scott Beck, Bryan Woods | Elenco - Hugh Grant, Sophie Thatcher | Classificação - 16 anos | Onde - ClaroTV+, AppleTV, Prime Video

O que está bombando

Pharrell Williams revive a carreira entre bonecos da Lego

Depois de Batman, Vingadores e outros personagens fictícios, surge um filme de animação produzido com o visual dos bonequinhos da Lego que traz no elenco muitos personagens reais. No caso, todo mundo relevante que cruzou a jornada do cantor Pharrell Williams.

"Peça por Peça" é uma autobiografia desse artista que chegou à fama mundial com sucessos como "Happy". E a ideia de recapitular sua história com os bonecos funciona muito bem, embora possa se revelar para muitos um tanto cansativa em mais de uma hora e meia de filme. E os mais exigentes vão perceber que o trecho final do roteiro deixa a desejar.

Mas as músicas são incríveis, e não é todo dia que você pode ver Kendrick Lamar, Jay-Z ou Justin Timberlake em versões para Lego. Mesmo com a história destinada a adultos, o colorido e a graça de personagens e objetos no formato da revolucionária fábrica de brinquedos devem atrair bastante as crianças menores.

"Peça por Peça: Uma História de Pharrell Williams", 2024

Direção Morgan Neville

Elenco Pharrel Williams, Jay-Z, Gwen Stefani

Classificação 14 anos

Onde nos cinemas (Trailer)

FIQUE DE OLHO

James Gunn é um nome do primeiro time nas produções de super-heróis. Responsável pelo sucesso surpreendente da Marvel "Guardiões da Galáxia", ele assina o novo "Superman", da DC, que estreia este ano. E é o cérebro por trás da série de animação "Comando das Criaturas". O protagonismo está com um grupo de heróis que inclui lobisomem, vampiro e o monstro de Frankenstein. E parece ter dado muito certo, em episódios semanais. "Comando das Criaturas", 2024 | Criação - James Gunn Michel | Elenco (vozes) - Indira Varma, Alan Tudyk | Classificação - 14 anos | Onde - Max

PARA MARATONAR

As coproduções da Netflix espalhadas pelo mundo são uma boa forma de conhecer novos cenários e estilos inusitados de contar uma história. Aqui, "Subteran" se passa em Bucareste, na Romênia, com boa dose de violência e mistério. A protagonista, interpretação vigorosa da atriz Ana Ularu, é uma mãe que trabalha em TI e precisa agir sob disfarce contra uma rede de criminosos. Uma minissérie diferente, divertida e com um ótimo final. "Subteran", 2025 | Criação - Steve Bailie | Elenco - Cezar Grumazescu, Ana Ularu | Classificação - 14 anos | Onde - Netflix

Por que assistir a "Nosferatu"?

Desta vez, a busca por um clássico interessante no streaming recuou 103 anos! Certamente alguns leitores da newsletter vão achar um pouco demais assistir a um filme mudo alemão de 1922, mas há uma razão bem clara para essa ousadia.

Nestes dias, o filme mais interessante nos cinemas é "Nosferatu", a terceira versão do livro alemão descaradamente copiado do "Drácula" escrito pelo irlandês Bram Stoke em 1897. É um delírio visual assustador, muito mais vibrante do que a bela versão dirigida por Werner Herzog em 1979, com Klaus Kinski de monstro e Isabelle Adjani como a mocinha.

Mas nenhum dos dois chega ao impacto da produção feita em 1922 por F.W. Murnau (1888-1931). Influenciado pelo expressionismo que dominava as artes em seu país, criou um vampiro muito mais patético do que amedrontador. Mas o personagem muda durante o filme, tornando-se muito ameaçador.

Para quem não está habituado a ver filmes mudos, a experiência pode ser muito reveladora. E é, sem dúvida, um clássico inquestionável.

"Nosferatu", 1922

Direção F.W. Murnau

Elenco Max Schreck, Greta Schröder, Gustav von Wangenhein

Classificação 12 anos

Onde ClaroTV+. Looke, PlutoTV (Trailer)

"Babygirl" não é thriller erótico, mas liberdade feminina

A definição de thriller erótico para "Babygirl" mais atrapalha do que ajuda o filme estrelado por Nicole Kidman. Isso, porque o erotismo está apenas na superfície da trama, mas o filme é, na verdade, sobre o que a personagem Romy, que serve como uma metonímia para as mulheres contemporâneas, esconde, reprime, não conta nem para si mesma, mas que vem à tona quando um jovem estagiário esfrega na cara dela toda sua liberdade.

Calma! Fernanda Torres fora do SAG Awards não é o fim do mundo

O Screen Actors Guild, que representa os atores em Hollywood, anunciou os indicados para o SAG Awards, e Fernanda Torres ficou de fora da lista de finalistas ao prêmio. Ainda assim, não há motivo para alarme! Fernanda era pouco conhecida aos olhos da indústria até o Globo de Ouro e, embora as indicações ao SAG tenham um peso óbvio, o jogo para o Oscar começa agora e se estende até a lista divulgada em 19 de janeiro.

'Deadpool': Teoria junta Reynolds e suspeito de assediar Lively

A treta entre Blake Lively e Justin Baldoni tomou novos rumos com a revelação de que Ryan Reynolds --marido de Lively-- teria alfinetado o colega em "Deadpool e Wolverine"(2024). O advogado de Baldoni, Bryan Freedman, diz que seu cliente teria inspirado a versão de cara pseudo-legal do super-herói que usa coque samurai. 'Se alguém é assediado sexualmente, você não tira sarro disso. É um problema sério', disse.