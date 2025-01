Mansão de John Lennon comprada por brasileiro é destruída por incêndios

Uma das mansões que pertenceram a John Lennon (1940-1980) foi destruída pelo fogo em Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

O imóvel foi comprado, em 2021, por cerca de R$ 25 milhões pelo brasileiro Lucas Castellani, 27. A propriedade fica em Mulholland Drive, no sul da Califórnia, numa região de montanha.

Até o momento, nesta região, o incêndio ainda não havia causado grandes transtornos. Porém, Lucas e um amigo que mora com ele foram alertados para que deixassem a residência quanto antes, na manhã da última quarta-feira (8). "Tava na casa de manhã, e daí a gente começou a receber alerta para sair, evacuar, porque o fogo estava vindo em direção à nossa casa. E, aí, a gente começou a arrumar as coisas, eu e Jonatas (um amigo), e foi para casa de um amigo. E depois pegou carona no avião de outro amigo para Aspen, porque a qualidade do ar estava muito ruim, muito difícil de respirar. Já não dava para ficar na cidade mais", relata Castellani.

Ao chegar em Aspen, o influenciador brasileiro soube que a mansão havia sido tomada pelo fogo. "A gente estava no avião quando recebeu os alertas que estava pegando fogo na nossa montanha. E quando a gente desceu do avião, já tinha pegado fogo em tudo", contou ele, aos prantos.

Lucas continuou o desabafo falando sobre seus pertences. "Não sobrou nada, nada... Parece que a gente deu, sei lá, 20 passos para trás, em tudo o que eu já construí na minha vida. Todas as minhas coisas, minhas roupas, meus carros, minha casa... Tudo o que eu tinha"



O influenciador é radicado nos EUA desde que deixou Londres, onde fazia intercâmbio e se formou em Administração, para trabalhar com moda na capital mundial do cinema. Em 2021, ele ficou famoso por comprar a mansão de John Lennon.

Castellani e o amigo Jonatas, que também brasileiro, moravam juntos na mansão. O local passava boa do tempo alugada para terceiros, o que gerava uma renda extra ao atual proprietário. Na época da negociação, Lucas financiou o imóvel, e acabou de pagar há pouco tempo.