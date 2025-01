Mansão de estrela de 'Todo Mundo em Pânico' é destruída por incêndio em LA

Anna Faris, 48, teve sua mansão em Los Angeles completamente destruída pelos incêndios florestais que ocorreram nesta quarta-feira (8) em Los Angeles.

O que aconteceu

A atriz vivia no imóvel - localizado no bairro de Pacific Palisades, um dos mais afetados pelo desastre - desde 2019, quando se separou do ex-marido, Chris Pratt, 45.

A residência havia sido adquirida por US$ 5 milhões - cerca de R$ 30,6 milhões, na cotação atual - e possuía 1219 m², divididos em dois andares. Segundo o jornal Daily Mail, não havia carros na garagem e nas proximidades da casa no momento do incêndio, o que dá a entender que ela teria sido evacuada antes de ser tomada pelas chamas.

Anna Faris é conhecida por ter protagonizado os quatro filme da franquia de comédia "Todo Mundo em Pânico", entre 2000 e 2006. Sua personagem nos longas foi Cindy Campbell, uma sátira a Sidney Prescott (Neve Campbell) no terror slasher "Pânico".