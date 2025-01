Jessica Alba e Cash Warren terminam casamento de 16 anos, diz site

Jessica Alba, 43, e Cash Warren, 45, colocaram um ponto final no casamento de 16 anos — os dois estavam casados desde 2008.

O que aconteceu

Alba e Warren já deram início ao processo de separação, que está com os trâmites avançados para oficializar o divórcio. As informações são do site TMZ.

A atriz e o produtor de cinema passaram as festas de fim de ano juntos, em família. No entanto, ainda segundo o TMZ, Jessica foi vista sozinha e sem aliança durante uma festa com famosos pré-Globo de Ouro, no sábado (4), em Hollywood. Nesse mesmo período, Cash também foi visto sem o anel de compromisso em Los Angeles.

Warren e Alba se conheceram durante as filmagens de "Quarteto Fantástico", em 2004. A atriz deu vida a personagem Sue Storm no filme da Marvel Stúdios, enquanto Cash atuou como o assistente de direção do filme.

Jessica e Cash são pais de Honor, 16, Haven, 13, e Hayes, 7. Em 2021, Alba revelou em entrevista que a chegada dos filhos alterou a dinâmica do casal. Até o momento, os dois não se manifestaram publicamente sobre o divórcio.