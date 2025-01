Irmãs e cariocas, Camilla e Thamiris não querem 'levar desaforos' no BBB 25

As irmãs Camilla, 34, e Thamiris, 33, estão confirmadas no BBB 25.

Quem são Camilla e Thamiris?

As cariocas foram criadas pela avó e pela mãe, que nunca permitiram que as duas ficassem sem conversar. Quando mais novas, não se enxergavam como amigas, mas sempre cuidaram uma da outra, segundo informações divulgadas pelo gshow.

É recíproca a relação de empoderamento entre as duas. Apesar de não morarem juntas, se falam todos os dias e compram a briga uma da outra sempre que preciso. "Eu decidi entrar no BBB com a Camilla porque não existe outra pessoa que me ature; eu sei que sou um pouco difícil", declara Thamiris, entre risos.

Thamiris é nutricionista e diz ter uma personalidade forte, que não permite levar desaforo para casa. Ela afirma que sua formação é motivo de orgulho para a mãe, que sempre trabalhou muito para custear a educação das filhas.

Solteira, Thamiris se considera extrovertida e comunicativa. "Thamiris é a pessoa mais estilosa que eu conheço, se destaca em qualquer lugar que chega", elogiou Camilla.

Camilla é trancista e mãe solo de dois meninos, de 9 e 3 anos. Solteira, mora com os filhos e com a mãe. Por ser a mais velha das irmãs, Camilla sempre foi atenta às dificuldades que a família passava.

Camilla Afirma ser uma pessoa alto-astral, animada e determinada. "Eu sempre busco lembrá-la de como ela é uma boa mãe, uma mulher muito bonita. E ela sempre faz o mesmo comigo", destaca a irmã Thamiris.