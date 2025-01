Incêndio destrói escola de 'Carrie, a Estranha' e 'Sexta-feira muito louca'

Uma das escolas mais tradicionais do bairro de Pacific Palisades, em Los Angeles, que foi usada em produções de Hollywood, foi destruída pelos incêndios florestais.

O que aconteceu

De acordo com o Corpo de Bombeiros local, o fogo se espalhou rapidamente pelas estruturas da Palisades Charter High School. O espaço foi usado como locação dos filmes "Carrie, a Estranha", "Sexta-feira muito louca", "Dias incríveis", entre outros.

Segundo autoridades, até o momento cinco pessoas morreram e mais de 1,9 mil imóveis foram destruídos pelos incêndios. Mais de 100 mil pessoas foram evacuadas, inclusive, celebridades que tem casas na região.

A Palisades Charter High School emitiu um comunicado. "Devido aos incêndios em andamento em Palisades, a PCHS está fechada no momento. Forneceremos atualizações sobre o início do semestre da primavera, programado para terça-feira, 14 de janeiro... Alunos e famílias são aconselhados a evitar a área e aderir a todas as ordens de evacuação".