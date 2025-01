Inquérito de Gusttavo Lima e Vaidebet é arquivado; defesa comenta

O Tribunal de Justiça de Pernambuco arquivou, nesta quinta-feira (9), o inquérito envolvendo o cantor Gusttavo Lima e a VaideBet.

O que aconteceu

A juíza acatou o parecer do MP-PE, que havia pedido o arquivamento do processo. "Determino o arquivamento do presente Inquérito Policial, ressalvando-se, porém, o disposto no art. 18 do Código de Processo Penal, que prevê a possibilidade de reabertura do procedimento caso surjam novas provas."

A instituição fez o pedido por entender que não há evidências concretas que justifiquem o cantor seguir sendo investigado. Ele era suspeito de envolvimento em lavagem de dinheiro de jogos ilegais.

As medidas cautelares impostas ao cantor também foram retiradas. Além disso, haverá a restituição dos bens apreendidos.

Em nota enviada a Splash, a defesa de Gusttavo Lima comentou o processo. "A defesa de Gusttavo Lima reafirma que sempre trabalhou para esclarecer os fatos à Justiça, defendendo a integridade do cantor e de suas empresas. Durante todo o processo, o artista agiu com transparência e respeito às normas legais."

A nota continua. "A decisão de hoje confirma o que outras instâncias já haviam apontado: a inocência de Gusttavo Lima. A defesa lamenta a danos à imagem do artista, mas celebra que a verdade tenha sido restabelecida. Por fim, o artista agradece de coração aos fãs, amigos, seus colaboradores e a família pelo apoio incondicional, com a certeza de que a justiça prevaleceu."