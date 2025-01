'Garota do Momento': Lígia salva a filha e desgraça o coração de Raimundo

No capítulo desta quinta-feira (9) de Garota do Momento" (Globo), Raimundo (Danton Mello) rasga o passaporte de Lígia (Palomma Duarte), que se revolta contra o ex-marido.

Enciumado e autoritário, o publicitário decide fazer isso para evitar que a ex-mulher siga livre em sua carreira.

Revoltada, Lígia exige o desquite de Raimundo. A notícia cairá como uma bomba no colo do pai dos filhos da cantora.

Isso tudo acontece antes de Lígia abrigar Celeste (Débora Ozório), que foge de casa ao ser proibida por Raimundo de namorar Edu (Caio Manhente).

Celeste, Lígia, Ronaldo e Raimundo em 'Garota do Momento' Imagem: Reprodução/Globo

Arlete agradece a suposta parceria de Zélia. Clarice tem mais flashes de memória e acaba com uma crise de enxaqueca. Alípio enfrenta os capangas de Basílio. Zélia revela a seu cúmplice misterioso suas descobertas sobre Juliano, Bia e Clarice. Alfredo sofre com a falta de seu microfone. Nelson é chantageado pelo agiota. Ulisses tem uma ideia para se reaproximar de Ana Maria. Edu e Celeste trocam cartas como Genoca e Olívia, sem saber de suas identidades. Beatriz ouve quando Alípio acusa Basílio de tentar espancá-lo. Zélia descobre que Clarice se casou em Petrópolis.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo. Confira o resumo completo dos capítulos aqui.