Garota do Momento hoje (9): veja resumo do capítulo desta quinta-feira

Veja a seguir tudo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira (9) em Garota do Momento" (Globo).

O que vai acontecer

Arlete agradece a suposta parceria de Zélia. Clarice tem mais flashes de memória e acaba com uma crise de enxaqueca. Raimundo rasga o passaporte de Lígia, que se revolta contra o ex-marido. Alípio enfrenta os capangas de Basílio. Zélia revela a seu cúmplice misterioso suas descobertas sobre Juliano, Bia e Clarice. Alfredo sofre com a falta de seu microfone. Nelson é chantageado pelo agiota. Ulisses tem uma ideia para se reaproximar de Ana Maria. Edu e Celeste trocam cartas como Genoca e Olívia, sem saber de suas identidades. Lígia exige o desquite de Raimundo. Beatriz ouve quando Alípio acusa Basílio de tentar espancá-lo. Zélia descobre que Clarice se casou em Petrópolis.

A novela "Garota do Momento", escrita por Alessandra Poggi, vai ao ar de segunda a sábado, às 18h20, na Globo.