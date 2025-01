Política, televisão e internet: os ex-BBBs que foram do anonimato à fama

Alguns brothers ficaram famosos depois de sua participação no BBB (Globo). Relembre quem conquistou fama pós-reality!

Participantes que ganharam fama pós-BBB

Maíra Cardi se tornou coach e empresária de sucesso. Envolvida em diversas polêmicas, ela participou do BBB 9.

Vencedor do BBB 5, Jean Wyllys ganhou espaço na política. Ele é ex-deputado federal pelo Rio de Janeiro.

Da mesma edição do político, Grazi Massafera se destaca na atuação. A atriz participou de várias novelas da emissora, como "Páginas da Vida" e "Verdades Secretas".

Participante do BBB 3, Juliana Alves também conquista holofotes nas novelas. A ex-sister estrelou "Chocolate com Pimenta", "Caminho das Índias" e outras produções da Globo.

Sabrina Sato começou na televisão como sister do BBB 3. Em sua carreira, foi apresentadora do Saia Justa (GNT) e jurada do The Masked Singer Brasil. Todo ano, a famosa ainda encanta nas passarelas do Carnaval.