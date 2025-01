'Sem problema com nudez': como foi cena de sexo gay a 3 com Diogo Almeida

Diogo Almeida, 40, foi confirmado no elenco do BBB 25 (Globo). Em entrevista a Splash, revelou não ter questões com a nudez ao comentar cena quente protagonizada em filme.

Ele atuou como Pedro no filme "Errante Corazón" (2021), no qual dividiu uma cena de sexo gay a 3 com ator argentino Leonardo Sbaraglia, conhecido pelo filme "Relatos Selvagens", e com o brasileiro Tuca Andrada. Filme é de Leonardo Brzezicki e foi lançado em 2021.

Nesse filme, eles tiveram bastante cuidado com as cenas. Nunca tinha ficado nu em cena, só tinha feito um ensaio artístico. Não tenho nenhuma questão com a nudez, mas a gente não fica tão confortável no início... Queria entender de que forma essa nudez seria mostrada. Depois que a gente gravou e assisti ao filme, eu fiquei feliz. Não tenho problema com nudez, contando que não seja um nu só por ficar nu ou chamar atenção. Diogo Almeida

Sinopse do filme

Em "Coração Errante", Santiago (Leonardo Sbaraglia) tentando se recuperar do fim de um relacionamento enquanto reconstrói a vida com a filha adolescente, Laila (Miranda de la Serna). Depois de decepcionar a jovem diversas vezes, ele decide que precisa fazer algo para refazer o relacionamento dos dois. Ela pede que ele a leve para reencontrar a mãe e Santiago aceita. Assim, pai e filha saem em uma jornada complicada entre Argentina e Brasil na expectativa de reconectar a jovem com a mãe.