'Considero uma segunda mãe', diz Fernanda Souza sobre relação com sogra

Fernanda Souza, 40, sobre sua relação com a sogra, Heloísa Porto, mãe da namorada, Duda Porto, em entrevista à Quem.

O que aconteceu

A apresentadora contou como é a relação com a sua sogra, mãe da atual namorada, com quem vive uma relação desde 2021. "Amo a minha sogra, amo a relação que tenho com ela. Eu a considero como uma segunda mãe. Tenho uma relação muito boa com a minha sogra."

Fernanda disse que sempre teve um bom relacionamento com suas sogras. "Consegui ter uma relação de segunda mãe com todas as sogras que eu tive na minha vida. Acho um presente quando isso acontece."