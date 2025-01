As conquistas de Fernanda Torres e 'Ainda Estou Aqui' em números

A conquista do Globo de Ouro por Fernanda Torres foi um marco na história do cinema brasileiro, mas não foi a primeira conquista da atriz (ou de "Ainda Estou Aqui") na temporada de premiações.

"Ainda Estou Aqui" já ganhou nove prêmios. Além das categorias listadas abaixo, o filme também recebeu menção honrosa como um dos cinco melhores longas-metragens internacionais do ano no National Board of Review Awards, nos Estados Unidos:

Melhor roteiro, no 81º Festival de Veneza

Melhor atriz em filme internacional, na Celebração Anual do Cinema & Televisão Latinos da Critics Choice Association

Melhor filme do júri popular em diferentes festivais: na 48ª Mostra de S. Paulo; no Festival Internacional de Cinema de Vancouver (Canadá); no Festival de Cinema de Mill Valley (Estados Unidos); no Festival de Pessac (França), onde também recebeu o Prêmio Danielle Le Roy, do júri jovem

Melhor filme estrangeiro, no New Mexico Critics Awards 2024

Durante a divulgação do filme, Fernanda Torres mostrou que é um fenômeno nas redes sociais. Em novembro, o perfil da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas — responsável pelo Oscar — postou uma foto da atriz e, em pouco mais de duas horas, a publicação já tinha 100 mil curtidas e 20 mil comentários. Os números só subiram: até o momento da publicação deste texto, a postagem tinha 2,9 milhões de curtidas.

O fenômeno se repetiu durante o Globo de Ouro. A organização estima que postagens relacionadas ao prêmio deste ano foram visualizadas 45 bilhões de vezes — 52% a mais que a edição de 2024. Os brasileiros foram um fator decisivo nessa conta: o perfil da premiação no Instagram mostra a diferença expressiva no número de visualizações das postagens que envolvem Fernanda Torres:

Postagens envolvendo Fernanda Torres foram as mais curtidas da noite no perfil do Globo de Ouro Imagem: Reprodução/Instagram

No Brasil, "Ainda Estou Aqui" é sucesso de bilheteria. O filme de Walter Salles já ultrapassou 3 milhões de espectadores, sendo a primeira obra nacional a atingir essa marca desde a pandemia de covid-19. Foi a 5ª maior bilheteria do ano, e o único filme nacional no top 10.

Os números continuam crescendo. Segundo dados da Comscore obtidos pelo jornalista Ancelmo Gois, o Globo de Ouro deu um gás a mais na bilheteria: no dia seguinte ao prêmio, o público aumentou 33% em relação à segunda-feira anterior.

A temporada de premiações está longe de acabar. "Ainda Estou Aqui" concorre a melhor filme de língua estrangeira no Critics Choice Awards, que acontece no dia 12 de janeiro. O filme ainda pode concorrer ao BAFTA, o Oscar britânico, que anuncia seus indicados no dia 15 de janeiro. O prêmio mais aguardado é o Oscar, que anuncia seus indicados no dia 17 de janeiro.