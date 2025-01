Christina Rocha participa do Big Day e faz suas apostas para o BBB 25

Christina Rocha, 67, causou frisson nas redes sociais ao surgir de surpresa na Maratona Big Day, promovida pelo portal Gshow para acompanhar, nesta quinta-feira (8), o anúncio dos participantes do BBB 25 (Globo).

O que aconteceu

A ex-apresentadora do Casos de Família (SBT) foi recebida com entusiasmo ao se unir à live. Antes de ela chegar, Rafa Kalimann, Fernanda Bande, Pedro Bonvivant e Gil do Vigor já participavam da transmissão. Kalimann, inclusive, chegou a convidá-la para uma festa em sua casa - e Christina prontamente aceitou! "Ah, eu quero! Meu filho, eu sou do babado!", brincou.

Christina também deu seus palpites sobre as possíveis tretas da próxima temporada do BBB. Questionada por Bande sobre quem briga mais entre si - mãe e filho, marido e esposa, irmãos -, a ex-SBT surpreendeu na resposta. "Vizinho é que é uma coisa de louco. A vizinha joga sapato uma na outra, a outra diz que estava azarando o marido...", enumerou.

Nas redes sociais, não faltaram celebrações à participação da ex-funcionária de Silvio Santos no Big Day. "A Christina Rocha comentando o BBB 25 é a melhor coisa desse ano (tirando a saída do Boninho)", ironizou um usuário do X (antigo Twitter).

Ceci Ribeiro já convidou a Cristina Rocha para as resenhas na casa da @rafakalimann_ e a diva topou😂 #MaratonaBigDay #BBB25 pic.twitter.com/JUb0eu1snz -- gshow (@gshow) January 9, 2025