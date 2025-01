Cenas quentes e flagra: homem inusitado surge para ameaçar Tieta e sobrinho

O romance entre Tieta (Betty Faria) e Ricardo (Cássio Gabus Mendes) ainda vai dar muito o que falar em "Tieta" (Globo).

O que vai acontecer

Tieta e seu sobrinho Ricardo já começaram a se envolver. Trata-se de uma das tramas mais polêmicas da novela de Aguinaldo Silva e que agora é exibida nas tardes da Globo.

Ao quebrar o celibato, Ricardo entra em desespero, principalmente porque precisará se confessar ao padre. Aconselhado por Tieta, ele faz sua confissão por completo, mas o pároco fica tão assustado que absolve todos os pecados do seminarista.

Diante disso, Ricardo continua se encontrando com a tia, mas um personagem flagrará os dois em clima de romance: Cosme (Paulo Nigri). Ele fica incrédulo com o que vê e vai questionar o colega de seminário.

Arlete Salles, Betty Faria, Cássio Gabus Mendes e Paulo Nigri em 'Tieta', de 1989 Imagem: Divulgação/Globo

Em outro dia, Ricardo passa a noite com Tieta e quando volta encontra Cosme em seu quarto. Novamente o curioso enche o rapaz de perguntas e Ricardo revela que estava na Casa da Luz Vermelha.

Ansioso em saber a verdade, Cosme vai ao quarto de Tieta para conferir se Ricardo está lá e é flagrado por Perpétua (Joana Fomm). Cosme diz à mãe do colega que tia e sobrinho estão trancados juntos no quarto.

Tieta abre a porta, pergunta se há algum mal nisso e Perpétua a apoia. Mesmo com a pulga atrás da orelha a irmã de Tieta não quer dar a entender que sabe o que está acontecendo entre tia e sobrinho.

A fim de acabar com a perseguição de Cosme, Ricardo chantageia o colega. O filho de Perpétua ameaça Cosme de contar sobre o roubo do seminário para o padre se ele insistir em se meter em seu caso com Tieta. O rapaz não dá ouvidos, novamente procura o padre e acaba expulso da igreja.