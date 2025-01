Carolina Dieckmann desabafa após comentário sobre incêndios em Los Angeles

Carolina Dieckmann, 46, desabafou após fazer um comentário sobre os incêndios que atingem Los Angeles, nos Estados Unidos, em uma publicação de Fernanda Torres, 59, no Instagram.

O que aconteceu

Dieckmann havia comentado no post em que Torres mostrou as chamas que consomem Los Angeles. Na plataforma, Fernanda mostrou registros do fogo, com a legenda. "Da minha janela, vejo Los Angeles em chamas".

Nos comentários, Carolina escreveu. "Bem, só podia ser queimando de amor por você". Os internautas, no entanto, consideraram de mau tom a fala da atriz, sobretudo pela gravidade dos incêndios, e ela passou a ser criticada.

Em meio às críticas, Dieckmann deletou seu comentário e alegou que foi mal interpretada. "Acabei de excluir um comentário totalmente amoroso no post da Fernanda Torres por causa de interpretações maldosas", falou.

Dieckmann afirmou ter ficado triste por ter que se explicar pelo comentário. "Que tristeza ter que explicar qualquer coisa relacionada ao afeto, principalmente num momento em que a arte no Brasil está sendo historicamente reconhecida através do trabalho da Nanda e de tantos amigos queridos".

Em relação ao incêndio em Los Angeles, ela disse que, diante da gravidade vivenciada pelos norte-americanos, "não cabe picuinha". "Diante de algumas manifestações, resolvi apagá-lo pra que nada seja mais importante do que o respeito ao que está acontecendo. Não cabe picuinha de internet num momento grave como esse. Beijo".

Fernanda Torres está em Los Angeles para divulgar "Ainda Estou Aqui", em meio a campanha pelo Oscar. Por causa das chamas, sessões do filme foram canceladas e a atriz precisou mudar para um local seguro. Uma entrevista dela no programa de Kimmy Kimmel também foi adiada.

Pelo menos cinco pessoas morreram em decorrência dos incêndios na Califórnia. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, emitiu declaração de desastre de grandes proporções, e vários famosos precisaram deixar suas residências.

Milhares de casas e estabelecimentos seguem sob ameaça das chamas e hidrantes já secaram nos locais mais afetados, como o bairro residencial de luxo Pacific Palisades, em Los Angeles, e as cidades de Malibu, Altadena e Pasadena.