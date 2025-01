Viu em 'Deadpool'? Teoria junta Reynolds e ator suspeito de assediar Lively

A treta entre Blake Lively e Justin Baldoni tomou novos rumos recentemente, com a revelação de que Ryan Reynolds - marido de Lively - teria alfinetado o diretor de "É Assim Que Acaba"(2024) em algumas cenas de "Deadpool e Wolverine"(2024).

O que aconteceu

O advogado de Baldoni, Bryan Freedman, acusou Reynolds de zombar de seu cliente ao criar o personagem Nicepool, que aparece em "Deadpool & Wolverine". Segundo o advogado, usuários de redes sociais já tinham cogitado que Baldoni teria sido inspiração para a versão de cara pseudo-legal do super-herói que usa coque samurai, assim como o diretor.

O que acho disso é que: se sua esposa é assediada sexualmente, você não tira sarro de Justin Baldoni. Não há dúvida de que isso se relaciona com Justin. Qualquer um que tenha assistido àquele coque [percebe a relação]. Se alguém é seriamente assediado sexualmente, você não tira sarro disso. É um problema sério.

Bryan Freedman, em entrevista ao The Megyn Kelly Show

O comentário do advogado foi feito após a apresentadora mostrar um trecho do filme da Marvel, no qual Reynolds interpreta uma versão alternativa do protagonista, o Nicepool. O personagem tem uma positividade tóxica para esconder seu comportamento grosseiro e problemático.

No longa, Nicepool diz a Deadpool e Wolverine (Hugh Jackman) sobre o corpo de Ladypool, interpretada por Blake Lively. "Aqui, todo mundo me chama de Nicepool. Meu Deus, espere até ver a Ladypool. Ela é linda. Ela também acabou de ter um bebê, e você nem consegue perceber." "Não acho que você possa dizer isso", responde Deadpool, ao que Nicepool rebate: "Tudo bem, eu me identifico como feminista".

As filmagens de "É Assim Que Acaba" e "Deadpool e Wolverine" começaram entre março e junho de 2023, mas foram pausadas durante as greves dos roteiristas e atores de Hollywood.

Há outros detalhes que usuários das redes sociais também apontam como provocações. Um exemplo é a cena na qual a vilã Cassandra Nova usa seus poderes para entrar na mente de Deadpool. Quando ela invade as memórias, Deadpool diz: "Onde, em nome de Deus, está o coordenador de intimidade?". Alegam ser uma referência às alegações de Blake de ter sido assediada durante as filmagens.

Em uma cena excluída, outra fala parece uma alfinetada. Nicepool comenta presunçosamente: "Minha vocação é apresentar um podcast que monetize o movimento das mulheres". Este comentário parece parodiar o podcast feminista de Baldoni, Man Enough.

O final de Nicepool também parece ter relação com Baldoni. O personagem é morto a tiros várias vezes por Ladypool, interpretada pela própria Blake Lively, enquanto Deadpool, interpretado por Ryan Reynolds, usa Nicepool como escudo humano. A cena acontece do lado de fora de uma floricultura, fazendo referência ao filme "É Assim Que Acaba", no qual a protagonista é florista.

Blake Lively e Ryan Reynolds não se pronunciaram.

O processo

Blake acusa Baldoni de orquestrar uma campanha difamatória contra ela na mídia. O ator, por sua vez, prometeu através de sua defesa a divulgação de mensagens trocadas entre ele e a atriz, as quais supostamente provariam sua inocência.

Baldoni abriu um processo contra o jornal The New York Times, que veiculou a denúncia de Blake, pedindo uma indenização de US$ 250 milhões [R$ 1,5 bilhão]. Ele, com seus sócios, sua equipe de relações-públicas e a produtora Wayfarer Studios, acusam o veículo de ter publicado um artigo "repleto de imprecisões, deturpações e omissões", baseando-se na "narrativa parcial" da atriz de "Gossip Girl".

Na última sexta-feira (3), o advogado de Justin, Bryan Freedman, prometeu que a equipe jurídica iria divulgar "todas as mensagens de texto" trocadas entre o diretor e a atriz em resposta às acusações. "Planejamos divulgar todas as mensagens de texto entre os dois. Queremos que a verdade seja revelada. Queremos que os documentos sejam divulgados. Queremos que as pessoas formem sua opinião com base em provas", afirmou o profissional sobre a estratégia defensiva à NBC.