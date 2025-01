BBB 25: Veja a lista dos participantes confirmados no reality show

A TV Globo vai anunciar nesta quinta-feira (9) os participantes do Big Brother Brasil 25. O 'Big Day' acontece durante da programação da emissora carioca e a divulgação dos nomes confirmados deve ser feita nas próximas horas, a partir dos intervalos do Vale a Pena Ver de Novo. A lista será atualizada conforme os anúncios.

O que aconteceu

O apresentador Tadeu Schmidt estará na casa para anunciar quem está garantido na 25ª edição do game. A premiação da temporada ainda não foi divulgada pela emissora.

O BBB 25 começa dia 13 de janeiro. Os participantes da temporada já estão confinados. Fontes revelaram ao colunista de Splash Lucas Pasin que o pré-confinamento no hotel começou no último sábado (4).

Novidades do BBB 25

A Globo cancelou o pay-per-view. Agora, todas as câmeras do reality são exclusivas do streaming da emissora, Globoplay.

Participantes vão entrar em duplas. Tanto integrantes do Camarote quanto do grupo Pipoca entrarão no programa com alguém próximo.

Rodrigo Dourado assume o lugar de Boninho. O diretor ocupa o cargo do famoso "Big Boss" e está à frente da edição.

Mesmo com o apelo nas redes sociais, a emissora decidiu manter as eliminações sem a presença do público. A Globo estudava retornar com a plateia, mas optou por seguir sem os espectadores. Conforme apurado pela coluna de Pasin, as entrevistas com Tadeu Schmidt rendem audiência e a presença do público poderia atrapalhar a dinâmica.

Ed Gama e Ana Clara apresentam novo programa do BBB 25 Imagem: Globo/Divulgação

Ana Clara e Ed Gama comandam novo programa do BBB 25. Os dois apresentarão o "Big Show", do Multishow, que substitui "A Eliminação" e irá ao ar toda segunda-feira à noite.

Ex-BBBs assumem programas ligados ao BBB. Gil do Vigor, Beatriz Reis e Giovanna Pitel estrelarão o "Bate-Papo BBB", "Flashes do BBB" e "Mesacast BBB", respectivamente.

A temporada comemora os 60 anos da emissora. Em homenagem à Globo, a decoração será inspirada em suas histórias. Em um vídeo do programa, Alane, do BBB 24, deu um spoiler de que a academia terá como tema a novela "Malhação".