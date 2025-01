BBB 25: Diego e Daniele Hypólito fizeram história na ginástica brasileira

Diego Hypólito, 38, e Daniele Hypólito, 40, foram confirmados como uma das duplas do elenco do BBB 25 (Globo).

Dupla de irmãos fez história na ginástica olímpica

Diego e Daniele ficaram famosos por serem atletas de ginástica artística. A dupla de irmãos nasceu em Santo André, ABC paulista, e desde a infância já treinavam.

Filhos do motorista de ônibus Wagner Hypolito e da costureira Geni Matias, durante a infância viveram em um contexto de escassez. Por influência da irmã mais velha, a família se mudou para o Rio de Janeiro, onde Daniele conseguiu um contrato com um grande clube de ginástica.

Em 2001, Daniele conquistou a primeira medalha da ginástica artística brasileira, a prata no mundial na Bélgica. A atleta acumulou medalhas em suas participações em Pan-Americanos e jogos sul-americanos. Ela também participou de cinco Olimpíadas. "A minha irmã é uma pessoa muito justa e decente, que sempre está em busca de melhorar. E de me ajudar também; é uma grande parceira", descreve Diego.

Diego, por sua vez, conquistou a medalha de prata, na categoria Solo, nas Olimpíadas do Rio, em 2016. O atleta também acumulou medalhas em mundiais, sul-americanos e Pan-Americanos. "Meu irmão é muito simpático. Ele tem o riso frouxo, é alegre, divertido, e por isso é muito gostoso estar com ele. Além disso, tem um coração que não cabe dentro do peito", conta Daniele sobre as características que admira em Diego.

Os dois já participaram de outras competições. Enquanto Diego fez parte da 4ª temporada do Show dos Famosos, Daniele integrou o elenco da 5ª temporada do Power Couple (ao lado do marido), da 5ª temporada do Dancing Brasil e da 1ª temporada do Made in Japão.

Diogo, que se assumiu gay em 2019, entra no programa solteiro. Daniele é casada com o coreógrafo Fábio Castro e os dois estão juntos desde 2014.