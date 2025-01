Ator se arrisca ao tenta salvar casa de incêndio e ficar preso em pedra

Sebastian Harrison, 59, foi mais uma vítima do incêndio devastador que atingiu Los Angeles (EUA), após ser sua casa em chamas.

O que aconteceu

O ator se desesperou e tentou salvar sua casa mesmo após os alertas de evacuação. O imóvel de Sebastian, avaliado em US$ 2,4 milhões (cerca de R$ 14,5 milhões na cotação atual), foi destruído pelas chamas.

Ao The Telegraph, Harrison explicou que correu de volta ao local à beira-mar em Malibu na última terça-feira (7). Já era noite quando ele chegou e o fogo já estava queimando as bordas da residência. "Eu fiquei, mesmo que todos, você sabe... A polícia veio e disse, 'evacuem', e todos tinham ido embora, eu era o único lá", afirmou.

Desesperado, ele pegou a mangueira e molhou o telhado da casa, que dividia com a sua esposa, Livia Pillmann. Sebastian também removeu os móveis do jardim na tentativa de evitar que o incêndio se espalhasse.

Ao perceber que não ia adiantar, ele desistiu. "Pensei: 'Ah, acho que realmente preciso sair daqui, mas não tem ninguém aqui para me ajudar'", continuou. "Quer dizer, eu tenho, você sabe, nervos de aço, mas chegou um momento em que eu pensei que poderia pegar fogo".

O ator tentou fugir em sua Mercedes, mas o carro não pegava. As dobradiças saíram com o calor do fogo. Enquanto pensava como escapar, se protegeu atrás de uma pedra.

Neste momento, ele assistiu de perto a destruição de sua casa e da do pai dele, que ficava ao lado. "Foi um inferno. Foi um inferno total... Às vezes não havia vento, e de repente vinha uma rajada enorme com tantas faíscas laranjas que parecia uma parede, você não conseguia ver nada... Eu realmente não conseguia enxergar por causa de tudo aquilo laranja, respirando fumaça e tudo mais... Caí sobre minha costela e então me escondi atrás das pedras, enquanto folhas de brasas passavam por cima de mim".

Em um dos trechos do vídeo que compartilhou, o ator é visto se escondendo atrás da pedra. "Agora estou aqui, meu telefone não funciona direito, ninguém sabe onde eu estou", acrescentou: "Definitivamente, essa não foi a melhor ideia que eu já tive".