Após Globo de Ouro, mais que dobra nº de salas exibindo 'Ainda Estou Aqui'

"Ainda Estou Aqui" aumentou a exibição brasileira em 113% após Fernanda Torres, 59, vencer o prêmio de melhor atriz em filme de drama no Globo de Ouro 2025, no último domingo (5).

O que aconteceu

O longa dirigido por Walter Salles agora está em exibição em 400 salas brasileiras. Antes do Globo de Ouro, "Ainda Estou Aqui" podia ser assistido em 187 salas. Portanto, o filme mais do que dobrou o número de locais de exibição, com um aumento de 213 salas. As informações foram confirmadas para Splash pela Sony, distribuidora do longa.

O número de cinemas exibindo também cresceu: de 145 para 350, ou seja, um aumento de aproximadamente 141,38%. Neste caso, cinema é entendido como estabelecimento no qual há salas de exibição.

"Ainda Estou Aqui" foi lançado nos cinemas nacionais em 7 de novembro de 2024. Ainda não há previsão para o filme chegar às plataformas digitais.

O longa é uma adaptação cinematográfica do livro autobiográfico de Marcelo Rubens Paiva, que narra a trajetória de sua mãe, Eunice Paiva (Torres), durante a ditadura militar no Brasil. Ambientada em 1970, a história retrata como a vida de uma mulher comum, casada com Rubens Paiva (Selton Mello), muda drasticamente após o desaparecimento de seu marido, capturado pelo regime militar.

Aclamado pelo público e crítica, o filme está na pré-lista de indicações para o Oscar 2025.