Após correr risco, Madá deixa de ser mulher orgulhosa em 'Volta por Cima'

Nos próximos capítulos da novela "Volta por Cima" (Globo), Madá (Jéssica Ellen) deixa de ser orgulhosa e pede ajuda ao seu tio.

O que vai acontecer

Após ser ameaçada por Cacá (Pri Helena), Madalena fica muito desconfiada. Mesmo sendo alertada por Roxelle (Isadora Cruz), que contou para a mocinha sobre os perigos de se meter com a ex-namorada de Jão (Fabrício Boliveira), a irmã de Tati (Bia Santana) não conseguirá deixar essa ameaça de lado.

Madá conta para o namorado sobre suas aflições. "Jão, essa história da Cacá na casa da Violeta não sai da minha cabeça. O que me preocupa dela trabalhar naquela casa, sei lá, na contabilidade, no escritório, é que ela pode se dar com os capangas deles. Ela pode pedir pra um cara desses fazer alguma coisa contra mim, contra você", desabafa.

A sobrinha de Osmar (Milhem Cortaz) deixa o orgulho de lado e decide pedir ajuda ao tio para desvendar o segredo de Cacá. "Eu não queria recorrer a ele, mas eu vou falar com o meu tio. Se a Cacá trabalha lá e tem intimidade com as pessoas naquela casa, ele vai me dizer", fala ela.

Madalena liga para o tio e marca um encontro. Os dois vão se encontrar na academia, local onde a filha de Doralice (Tereza Seiblitz) tentará finalmente desvendar o grande segredo de sua rival.

