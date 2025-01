Ana Maria Braga critica Donald Trump por negacionismo climático: 'Burro'

Ana Maria Braga, 75, fez críticas ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, 78, pelo negacionismo climático.

O que aconteceu

A apresentadora repercutiu as notícias sobre os incêndios na Califórnia (EUA) e as tempestades que assolam o centro-sul brasileiro. "São focos que mudam de lugar. Uma hora é na Indonésia, outra hora é no Japão, outra hora é na Europa... Você viu a situação da neve no norte dos Estados Unidos? E, no sul dos Estados Unidos, tem esse incêndio. Aqui [no Brasil], no sul, teve essas tempestades que mudam a vida de um monte de gente", disse, no Mais Você desta quinta (9).

Ana Maria, então, citou Trump e o criticou por negar os impactos do aquecimento global. "A gente tem que pensar um pouco se, de repente, o presidente dos Estados Unidos não está errado, porque ele não acredita nas mudanças climáticas. Eu não entendo como é que esse Trump, uma pessoa tão esclarecida, que já foi presidente dos Estados Unidos e ganhou de novo a eleição, pode ser tão burro".

Ela ressaltou como os desastres climáticos podem ser percebidos por qualquer pessoa. "Gente, é só olhar, né? Não precisa nem ter feito faculdade para isso. É só prestar atenção em como era o meu bairro quando eu nasci, como ele é hoje, o que está acontecendo à minha volta... Em qualquer lugar que você more. Não precisa conhecer a situação do polo sul, polo norte, as geleiras, a calota polar está mais quente... Não precisa nem entrar nessa discussão. Tudo está acontecendo em volta, do lado de todo mundo".