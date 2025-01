SAG Awards anuncia indicados hoje; quais as chances do Brasil?

O Sindicato dos Atores dos Estados Unidos (SAG-AFTRA) anuncia nesta quarta-feira (8) a lista de indicados ao SAG Awards.

Chances de o Brasil estar na seleção são menores

O SAG tem menos categorias que outras premiações. Todos os prêmios concedidos são relacionadas à atuação —os únicos dois em que filmes são indicados são melhor elenco e melhor elenco de dublês, e nenhuma das duas tem um correspondente para filmes internacionais. Isso já reduz as chances de uma indicação de "Ainda Estou Aqui".

Fernanda Torres ainda pode ser indicada a melhor atriz. A revista Variety, que previu a vitória da atriz no Globo de Ouro, não descarta a possibilidade: "Fernanda Torres, que acabou de vencer o Globo de Ouro por 'Ainda Estou Aqui', pode tirar do páreo Angelina Jolie ('Maria Callas') e Nicole Kidman ('Babygirl'). Estou começando a acreditar que, com a profundidade da categoria, ninguém está completamente a salvo", opinou o jornalista Clayton Davis.

O SAG é conhecido por ser menos internacionalizado que outros prêmios. Segundo a revista Hollywood Reporter, o corpo de votantes é baseado nos Estados Unidos: são sorteadas 2.500 pessoas dentre os 160 mil membros do sindicato. Para ser membro do sindicato, um ator precisa ter sido contratado nos EUA ou por um sindicato estrangeiro afiliado ao SAG-AFTRA. No caso do Globo de Ouro, por exemplo, o corpo de votantes é composto por representantes de diversos países —25 deles são brasileiros.

Indicados ao SAG serão divulgados às 12h30 desta quarta-feira (8) no horário de Brasília. A transmissão será feita pelo YouTube da Netflix. A cerimônia de entrega dos prêmios está marcada para o dia 23 de fevereiro, e será transmitida na plataforma de streaming.