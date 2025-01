Do flerte ao casório: a trajetória do casal Sabrina Sato e Nicolas Prattes

Sabrina Sato e Nicolas Prattes darão um próximo passo na relação nesta sexta-feira (10): os dois vão se casar em uma ceimônia bastante íntima, em São Paulo.

Do namoro ao casório

O casal assumiu o namoro em fevereiro do ano passado. Os dois já se conhecem há anos, mas os flertes começaram em dezembro de 2023, por meio das redes sociais, até que Sabrina confirmou o namoro logo após o Carnaval. Nesse período, os dois foram flagrados juntos em diversos momentos, inclusive, na Marquês da Sapucaí.

Nicolas anunciou o noivado em setembro do ano passado durante participação no Domingão com Huck (Globo). Ao se referir a Sabrina como "namorada" de Nicolas, Luciano Huck foi corrigido. "Agora é noiva", contou o ator.

Sabrina Sato e Nicolas Prattes assistiram ao desfile da Viradouro juntos no Camarote Nº 1 Imagem: Adriano Ishibashi/Brazil News

Um mês depois, o casal confirmou a gravidez após a notícia ser divulgada em portais de notícia. "Uma nova gestação é uma bênção e será sempre bem-vinda. Sabrina e Nicolas descobriram recentemente uma gestação ainda em estágio inicial. Por orientação médica, foi pedido que aguardassem a evolução com cuidado e amor. E assim estamos fazendo, com fé e na expectativa de que evolua bem", disse a assessoria da apresentadora, em nota a Splash, na ocasião.

A gravidez, no entanto, foi interrompida espontaneamente na 11ª semana de gestação. A informação foi confirmada em nota pelo Hospital Israelita Albert Einstein. "A paciente Sabrina Sato deu entrada no Hospital Israelita Albert Einstein, no dia 05 de novembro, em virtude da não evolução da gestação, que ainda estava na 11ª semana. Ela teve alta hospitalar nesta quarta-feira (06/11)".

Recentemente, no especial de final de ano do The Masked Singer, Sabrina disse que Nicolas havia transformado a vida dela. "Eu tinha esquecido que eu era mulher, eu tinha esquecido de mim. Não lembrava mais que eu poderia ser feliz com alguém. Eu só tava trabalha, trabalho e cuidando da minha filha. A gente esquece que da gente. Ele chegou num momento muito especial. Parece que abriu um mundo pra mim, sou muito grata a tudo".

Nicolas Prattes encontrou Sabrina Sato em viagem ao Japão Imagem: Reprodução/Instagram

Os dois já compartilharam informações quentes sobre a vida sexual como transar 50 vezes por semana. Em agosto do ano passado, o ator fez a revelação íntima durante participação no primeiro episódio da nova temporada do programa Sobre Nós Dois, programa do GNT comandado por Sabrina e Marcelo Adnet. Douglas Silva, Marina Ruy Barbosa e Fernanda Rodrigues também estavam presentes.

Além disso, compartilham fotos em viagens ao redor do mundo e ao lado da pequena Zoe, filha de Sabrina com o ex-marido, Duda Nagle. Nicolas diz ter uma boa relação com a menina. "Minha relação com ela é mágica. É de um autoconhecimento para mim que só ela poderia me proporcionar", disse ele recentemente.

Sabrina Sato, Nicolas Prattes e Zoe juntos em festa de aniversário Imagem: Manu Scarpa

Como será o casamento

Segundo fontes do colunista de Splash Lucas Pasin, o anúncio do casamento — e convite para familiares e amigos mais próximos, cerca de 80 pessoas — foi feito em dezembro. Os dois avisaram que não queriam fazer alarde com o convite, e pediram que a cerimônia fosse bastante discreta.

Ainda segundo fontes, o local escolhido para a cerimônia é a Fazenda Boa Vista - localizada em Porto Feliz, a menos de uma hora de carro de São Paulo. O local é conhecido por festas luxuosas de celebridades. A informação foi divulgada em primeira mão pelo perfil Condomínio da Fifi, no Instagram, e confirmada por Splash.