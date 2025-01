Rafaella Santos mima sobrinha Helena com itens de luxo: 'Mais de 40 peças'

Rafaella Santos, 28, mimou a sobrinha, Helena, de seis meses.

O que aconteceu

A irmã de Neymar Jr., 32, fez algumas comprinhas online para a sobrinha. A menina é fruto do breve affair que o jogador de futebol brasileiro teve com a modelo Amanda Kimberlly, 30.

Helena ganhou 40 peças novas para o seu guarda-roupa. A madrinha da menina comprou vestidos bem coloridos de 100% algodão, alguns sapatinhos e acessórios.

A influenciadora também é tia de Davi Lucca, de 13 anos, primogênito de Neymar com a influenciadora Carol Dantas, e de Mavie, de um ano e três meses, do atual relacionamento do craque Bruna Biancardi. Bruna está grávida de mais uma menina.