Quem é ex-estrela gospel que fez ensaio de topless após redesignação sexual

Ella Viana de Holanda, ex-estrela gospel que fez um ensaio fotográfico de topless, nasceu em 1997 em Guajará-Mirim (RO) e gravou seu primeiro disco aos seis anos.

A cantora anunciou seu processo de transição de gênero em 2022 e mudou o nome de registro oficialmente no ano passado. Ontem, ela publicou um ensaio de topless.

Com a publicação, Ella recebeu vários elogios. "Perfeita", pontuou um seguidor. "Você é o momento", disse outro. "Gata", reforçou um terceiro.

Quem é Ella

Descoberta no Raul Gil. Ella ganhou fama na televisão ainda na infância, no Programa Raul Gil, muitos anos antes de sua transição de gênero. A artista, que na época se apresentava como Jotta A, foi uma das grandes revelações do programa de calouros.

Foi a mais jovem do mercado gospel latino a ser indicada ao Grammy. Em 2014, com seu terceiro álbum, "Geração de Jesus", Ella foi indicado ao Grammy Latino. "Isso foi a motivação para que eu resistisse ao assédio do ambiente em que eu vivia", desabafou em entrevista na época.

Largou o mundo gospel em 2020. Ella rompeu com a igreja e passou a apostar em uma sonoridade pop para seu trabalho. Em 2021, tornou pública sua bissexualidade e relatou os diversos ataques que sofria nas redes sociais.

Eu era uma das cantoras com mais visibilidade no mercado gospel, mas a culpa só crescia porque o aprendizado que tive dentro da igreja era de que ser homossexual é errado.

Ella Viana, em entrevista a Splash em 2021

Cirurgia de feminização. No ano passado, Ella passou por procedimentos para contorno dos ossos, recontorno da testa e intervenções no nariz. Ela também colocou próteses de silicone nos seios. Segundo ela, ela tinha disforia de gênero.

Cantora já falou sobre seu período em que se descobriu LGBTQIAP+. "É muito difícil estar exposta a tantos olhares em uma fase em que você está se descobrindo, em busca de aceitação. Eram 15 shows por mês, programas de TVs, viagens. Tudo isso vivenciado em um ambiente religioso, cheio de regras e cobranças", contou na época.