Professor de inglês elogia sotaque de Fernanda Torres: Pronúncia impecável

Conhecido por dar dicas de inglês na web, o professor Felipe Coelho elogiou o sotaque de Fernanda Torres, 59, ao discursar em outro idioma no Globo de Ouro.

O que aconteceu

Felipe se surpreendeu com o fato de a dicção da atriz não ter sido enaltecida como deveria. "Gente, é sério! Por que ninguém está falando do inglês da Fernanda Torres? Geralmente as pessoas rasgam elogios para brasileiros que falam aparentemente sem sotaque ou com pouco sotaque", observou ele, em vídeo publicado no Instagram. "Ela tem um sotaque próprio que nem é americano nem britânico, ou a mistura dos dois com brasileiro, mas isso não compromete o cuidado com a pronúncia que ela tem."

Na visão do especialista, Fernanda demonstrou um excelente manejo da língua inglesa. "Mesmo com sotaque, a pronúncia dela é impecável, o que mostra que ter sotaque não é um obstáculo para você ser entendido ao falar inglês. Ela tem o que a gente chama em inglês de 'a good command of the language' '['um bom comando do idioma', em tradução literal], um domínio incrível da língua com fluidez e confiança. Ela conjuga os verbos corretamente, ela usa estruturas gramaticais complexas e demonstra um grande conhecimento da língua inglesa."

Ele vê a filha de Fernanda Montenegro como um exemplo a ser seguido na expressão do idioma estrangeiro. "Ela fala inglês com muita classe, com muita desenvoltura. Moral da história: a Fernanda Torres é um exemplo a ser seguido por todos aqueles que estão aprendendo inglês, mostrando que inglês não é sobre falar como um nativo, mas se comunicar com precisão e autenticidade, o que ela faz divinamente. Nota dez, Fernanda! E parabéns pelo seu Globo de Ouro."