Personagem dada como morta ressurge em capítulo emocionante de 'Cabocla'

Uma personagem relevante vai retornar após ser dada como morta em "Cabocla" (Globo).

O que vai acontecer

Generosa (Vera Holtz) e Felício (Sebastião Vasconcelos) constantemente citam o nome de Rosa. A personagem interpretada por Vanessa Gerbelli também é relembrada por seus irmãos, Tina (Maria Flor) e Tobias (Malvino Salvador).

Rosa era noiva de Tomé (Eriberto Leão) e o abandonou. Além de partir o coração do peão, ela fugiu de casa sem se despedir de ninguém, nem mesmo da própria família.

O motivo para sua fuga foi ter se apaixonado por um libanês. O homem, que era vendedor ambulante, retribuiu o sentimento pela moça e até deixou de viajar para trabalhar, abrindo uma loja embaixo de sua casa para não deixá-la só.

Vanessa Gerbelli é a Rosa de 'Cabocla' Imagem: Reprodução/Globo

Quando Rosa fugiu, Felício ficou desesperado e passou dias e dias procurando a filha pelas redondezas, mas nunca a encontrou. Após perder as esperanças, deu a filha como morta.

Rosa volta para casa na última semana de Cabocla. A personagem aparece casada com o mesmo homem com quem fugiu e com um filho pequeno nos braços.

O retorno da irmã de Tina é carregado de emoção. Felício e Generosa ficam incrédulos e bem felizes ao verem o netinho. Os dois perdoam a filha imediatamente.

O retorno de Rosa (Vanessa Gerbelli) em 'Cabocla' Imagem: Reprodução/Globo

Generosa conta para Rosa que Tomé faleceu. Tina fica desconcertada com a irmã perguntando do rapaz e sai do recinto. Assim, a mãe das duas relata que o peão morreu e deixou a caçula grávida de um filho dele.

Dessa maneira, Rosa não reencontra Tomé, homem que magoou muito. O rapaz morre em breve após um mês de casado com Tina em uma briga de bar.