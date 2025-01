Chico: Pedro Bial tem leitura correta sobre importância do vitimismo no BBB

Pedro Bial, o primeiro apresentador do Big Brother Brasil, foi um dos entrevistados da primeira parte do documentário sobre o reality, que foi exibido na noite de terça-feira (7). A participação dele no especial foi um dos assuntos do Central Splash desta quarta-feira (8).

O jornalista e apresentador defendeu que a fórmula para garantir vitória no programa é o vitimismo. Chico Barney define como interessante e certeira a leitura de Bial, e reforça que também é o que muitas pessoas pensam sobre o reality.

Um dos exemplos foi o de Kleber Bambam, o primeiro grande vencedor do BBB. "Ele foi o primeiro 'apenas um menino' da história". A trajetória dele foi replicada em diversos outros reality shows de confinamento. "Ele foi o primeiro a viver esse jogo, e o primeiro a mostrar um caminho a ser seguido ali dentro", complementou Bárbara Saryne.

A gente vive hoje num mundo imaginado por Kleber Bambam. É curioso. E por isso que está dando tudo certo

Chico Barney

O que ele falou ali eu concordo. Eu gostei da análise dele. E é bacana ver um apresentador fazendo uma análise, por mais que o Biel, de todos os apresentadores do BBB, foi o que mais mostrou sua opinião, ele foi o menos imparcial possível, foi o que opinou de todos os apresentadores. É legal ver livre disso, de ser um apresentador, podendo opinar livremente

Bárbara Saryne

