Paris Jackson desabafa sobre vício em álcool e heroína: 'Quase perdi tudo'

Paris Jackson, 26, filha de Michael Jackson, desabafou sobre seu passado como viciada em heroína e em álcool.

O que aconteceu

Paris recordou seu passado como viciada para comemorar sua sobriedade, após conseguir se livrar do uso dessas substâncias. "Eu sou alcoólatra e viciada em heroína. Hoje marcam cinco anos limpa e sóbria de todas as drogas e álcool. Dizer que sou grata seria um eufemismo fraco. A gratidão mal arranha a superfície", disse a modelo em postagem no Instagram.

Ela afirmou que se livrar da dependência química transformou sua vida, mudou seu olhar para o mundo, além de lhe proporcionar momentos de prazer em família e no trabalho. "Descobri que a vida continua acontecendo, independentemente de eu estar sóbria ou não, mas hoje eu posso me apresentar à ela. Aqui está um pequeno retrato do que tem sido possível graças à minha sobriedade e, meu Deus, não posso acreditar que quase perdi tudo isso. Obrigada".

Modelo foi parabenizada pela tia, La Toya Jackson, que afirmou estar orgulhosa da conquista da sobrinha. "Estou orgulhosa de você, do seu crescimento e da sua força", escreveu a cantora.

Paris Jackson é a filha do meio de Michael Jackson, do relacionamento com a enfermeira Debbie Rowe. Ela tinha 11 anos quando o rei do pop morreu em 2009. Paris seguiu a carreira artística do pai e atualmente está noiva do produtor musical Justin Long.