Paloma Bernardi curte praia em família e semelhança com irmã impressiona

Paloma Bernardi, 39, abriu o álbum de fotos de sua viagem ao México com a família e a semelhança com a irmã, Rayssa Bernardi, 33, impressionou os seguidores.

O que aconteceu

A atriz curtiu a virada do ano ao lado da família no México e compartilhou momentos divertidos na praia. "Monotemática!! Variação do mesmo tema... E tá tudo bem."

Nas imagens, Paloma aparece ao lado dos pais e da irmã, que chamou atenção dos fãs. "Não sabia que a Paloma tinha uma irmã gêmea", comentou uma. "Que lindas, muito parecidas", disse outra. "Ruth morena e Raquel loira", falou mais uma.

Além do pai e a mãe da atriz, Nestor Bernardi e de Dil Bernardi, a família estava na companhia de outros amigos.