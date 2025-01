Oscar 2025: anúncio dos indicados é adiado por incêndios nos EUA

A Academia de Ciência e Artes Cinematográficas de Hollywood decidiu adiar para o dia 19 de janeiro o anúncio das indicações do Oscar 2025. A decisão acontece em virtude dos grandes incêndios que atingiram a região de Los Angeles, nos Estados Unidos.

O que aconteceu

Incêndios forçam mudança de datas em dois dias: o público irá tomar conhecimento dos indicados em 19 de janeiro ao invés da data inicial de 17 de janeiro.

Queremos oferecer nossas mais profundas condolências para aqueles que foram impactados pelos incêndios devastadores no sul da Califórnia. Tantos de nossos membros e colegas de indústria vivem e trabalham na região de Los Angeles, e estamos pensando em vocês. Bill Kramer, presidente-executivo da Academia

Decisão gera aumento do período de votação: a medida da organização estendeu em dois dias o período de votação para seus quase 10 mil membros. Ou seja, o processo de escolha iniciado hoje irá até o dia 14 de janeiro.

Três regiões de Los Angeles foram atingidas por chamas, na última terça-feira (7), e tem causado destruição de casas e prédios. Cerca de 30 mil pessoas foram afetadas pela situação.

Incêndios causaram impacto nos eventos de Hollywood: houve o adiamento do Critics Choice Awards, os lançamentos de "The last showgirl", "Lobisomem", "Better Man - A História de Robbie Williams" e o jantar do prêmio do American Film Institute.

Data da cerimônia do Oscar: o evento de premiação com a estatueta está confirmado para acontecer em 2 de março de 2025.