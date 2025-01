Maya Massafera acusa app de namoro de transfobia: 'Não posso ficar quieta'

Maya Massafera, 44, afirmou nas redes sociais que o aplicativo de namoro Tinder é transfóbico. Ela diz que a ferramenta de verificação do app prejudica mulheres trans, que costumam ter seus perfis banidos. Plataforma diz "que agiu imediatamente para restaurar a conta de Maya".

O que aconteceu

Maya disse que entrará com um processo contra a plataforma. "Tem várias outras meninas trans no processo. [...] Eu recebi muitas mensagens de amigas trans que não conseguem ter a conta do Tinder nem durante um mês. Lá você é verificado como se fosse o Instagram, mas isso não funciona. Por isso, tem muitas pessoas se passando por outras", afirma.

Eu tô na praia em Trancoso, adoraria estar fazendo vídeo de look, biquíni, cabelo, mas venho por uma força maior. Não posso ficar quieta vendo empresas tão transfóbicas. Não vou deixar de usar minha palavra quando vejo isso. Maya Massafera

Ela afirma que, apesar de ser famosa, tem sua conta banida do aplicativo de 15 em 15 dias. "Eles banem nossa conta em menos de um mês, falam que recebem muitas denúncias de que não é nossa foto. Como não é nossa foto? E a verificação?".

Todas as meninas trans que eu conheço perderam a conta no Tinder. Como eu sou famosa, eles resolvem pra mim, mas de 15 em 15 dias minha conta cai, e é verificada. Maya Massafera

Maya diz que o aplicativo está sendo transfóbico e punindo mulheres trans. "As meninas trans são punidas porque, provavelmente, gente que não gosta de mulher trans denuncia, e o Tinder [derruba] a conta, porque o verificado não funciona."

Em contato com Splash, a plataforma disse ser uma comunidade inclusiva e afirmou que a conta de Maya foi analisada pelas equipes do Tinder devido a repetidas denúncias alegando que seu perfil era falso. "Assim que o Tinder tomou conhecimento das denúncias recorrentes, agiu imediatamente para restaurar a conta de Maya ao seu estado normal, garantindo que qualquer problema fosse resolvido de forma rápida e eficaz".

Veja nota completa do Tinder:

"O Tinder é uma comunidade inclusiva onde nossos usuários podem se expressar livremente, independentemente de sua orientação sexual, identidade de gênero ou expressão de gênero. Sabemos que comunidades vulneráveis enfrentam preconceitos, estigmas e discriminação fora da plataforma, e o Tinder reconhece seu papel em ajudar a promover a segurança de todos os usuários em nosso espaço.

O Tinder trabalha continuamente para reduzir a remoção indevida de perfis de usuários em nossa plataforma. Colaboramos com organizações de destaque no Brasil, como a ABGLT, a Fonatrans e a Antra, para nos ajudar a criar um ambiente equitativo e respeitoso onde todos possam estabelecer conexões significativas. Caso um usuário acredite que seu perfil foi removido de forma indevida, ele pode entrar em contato com nossa equipe de suporte para que sua conta seja revisada.

No caso específico de Maya Massafera, sua conta foi analisada por nossas equipes de Trust & Safety devido a repetidas denúncias alegando que seu perfil era falso. Assim que o Tinder tomou conhecimento das denúncias recorrentes, agiu imediatamente para restaurar a conta de Maya ao seu estado normal, garantindo que qualquer problema fosse resolvido de forma rápida e eficaz".