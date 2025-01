Maurício Kubrusly faz rara aparição em meio a doença incurável

Maurício Kubrusly, 79, fez uma rara aparição em público em meio à reclusão após diagnóstico de DFT (demência frontotemporal).

O que aconteceu

Kubrusly apareceu em foto publicada em seu perfil no Instagram. Na imagem, o jornalista aparece sentando em uma cadeira de praia, rodeado por sua coleção de discos, na casa em que vive com a esposa, Beatriz Goulart, em Serra Grande, no litoral sul da Bahia.

Nos comentários, os fãs se mostraram saudosos e elogiaram o jornalista. "O mais interessante é semblante de serenidade", disse uma seguidora. "Faz muita falta nas telinhas", afirmou uma segunda. "Um grande profissional", destacou um terceiro. "Um grande homem", ressaltou outra.

Maurício Kubrusly se mudou para o sul da Bahia após o diagnóstico de DFT. A revelação foi feita no "Fantástico", em agosto de 2023, durante matéria especial sobre os 50 anos do programa.

O jornalista deixou a TV Globo em maio de 2019, após 34 anos de serviços prestados. O anúncio de sua saída foi feito na época pelo diretor de jornalismo da emissora, Ali Kamel.

Kubrusly estava afastado do trabalho por problemas de saúde já alguns meses antes da saída. Suas pautas sempre envolviam viagens em busca do inusitado no quadro "Me leva, Brasil", que foi ao ar entre 2000 e 2017.

Maurício Kubrusly nasceu no Rio de Janeiro em 28 de setembro de 1945. A carreira como jornalista começou na década de 1960. Após a doença, ele cogitou se submeter a eutanásia, mas sua esposa conseguiu demovê-lo da ideia.

A DFT é a mesma doença do ator Bruce Willis, também afastado do serviço. O principal sintoma inicial está relacionado a alterações de humor e comportamento.