Leão: Se remake de Vale Tudo não se atualizar, será outro fracasso da Globo

As primeiras imagens dos bastidores das gravações do remake de Vale Tudo foram divulgadas nesta quarta-feira (8) pela TV Globo. A versão original da trama foi exibida em 1988, e ganha uma repaginada como nomes como Tais Araújo no elenco. A novidade foi assunto do Splash Show desta quarta-feira (8).

Leão Lobo exaltou a simplicidade das personagens de Tais, intérprete de Raquel e Bella Campos como a personagem Maria de Fátima. "Para mim, não incomoda muito a mudança e a caracterização de cada uma". No original, elas foram vividas por Regina Duarte e Glória Pires.

Essa novela foi marcante porque era uma "novela, novela!". Aquele gosto de novela. Aquela coisa que você quer ver o capítulo do dia seguinte. Que você fica até sem ar quando termina o capítulo. Isso é novela

Leão Lobo

Apesar de fã, Leão acredita que a nova versão de Vale Tudo precisa acompanhar as mudanças atuais,, considerando que a original já tem mais de 30 anos.

Vale Tudo, se não for traduzido para o hoje, sem perder as características da novela, vai ser um furo n'água. Mas acho que ela vai trazer. Manoela Dias (diretora) tem capacidade para isso.

Leão Lobo

