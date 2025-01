Jennifer Lopez soma R$ 104 mi em alianças de seis noivados

Jennifer Lopez, 55, que esta semana teve oficialmente finalizado seu divórcio do Ben Affleck, 52, com quem se casou em 2022, vai ficar com o anel de noivado que ganhou do ator.

O que aconteceu

As informações são do DailyMail. A joia, que conta com um diamante verde de 8,5 quilates no centro e dois diamantes brancos menores nas laterais, custa US$ 5,6 milhões (mais de R$ 34 milhões pela cotação do dia).

J-Lo, que já foi pedida em casamento seis vezes, ganhou vários anéis de noivado. Todas as joias, juntas, somam cerca de US$ 17 milhões, o equivalente à cerca R$ 104 milhões.

Relembre

Primeiro anel - Ojani Noa: US$ 130 mil. Em 1997, a cantora se casou com Ojani Noa, um dono de restaurante que tinha sido garçom em um restaurante que ela frequentava no início de sua carreira de atriz. Ele lhe deu um anel de diamante em forma de pera de US$ 130 mil, o que hoje seria algo aproximado de R$ 793 mil. Em menos de um ano, o casal se separou. Em 2010, a estrela ainda teve que entrar na Justiça após Noa a ameaçar de divulgar uma fita de sexo que os dois fizeram.

Imagem: Geety Images

Segundo anel - Cris Judd: US$ 200 mil. Em 2001, J-Lo se casou com seu dançarino Cris Judd em 2001. O pedido foi feito com um diamante de corte esmeralda avaliado em aproximadamente US$ 200 mil, ou R$ 1,2 milhão. Os dois se conheceram na gravação de seu clipe, Love Don't Cost a Thing, e se separaram apenas nove meses depois do casamento. Um tempo depois, Judd disse que seu casamento "foi um circo".

Imagem: Getty Images

Terceiro anel - Ben Affleck, primeiro noivado: US$ 2,6 milhões. Lopez e Affleck ficaram noivos em 2002 depois de se conhecerem no set de Gigli. O ator presenteou a atriz com um diamante rosa Harry Winston de 6,10 quilates, estimado em US$ 2,6 milhões, que, na cotação atual, o valor seria R$ 15,8 milhões. Em 2004, Affleck cancelou o noivado apenas quatro dias antes do casamento.

Imagem: Getty Images

Quarto anel - Marc Anthony: US$ 6,5 milhões. Pouco tempo depois do término com Ben, J-Lo se casou com o cantor Marc Anthony, que, lhe deu um anel Harry Winston, um diamante azul de 8,5 quilates, avaliado em cerca de US$ 6,5 milhões, que, atualmente, custaria R$ 39,6 milhões. Os dois, que são pais dos gêmeos Max e Emme, e se casaram em 2004, terminando a relação em 2011.

Imagem: Getty Images

Quinto anel - Alex Rodriguez: US$ 2 milhões. Alex Rodriguez pediu a mão da artista em casamento em março de 2019. Os dois namoravam desde 2017. Ela ganhou um diamante lapidado em esmeralda de 16 quilates na mão da estrela e a frase "case-se comigo". O anel foi estimado em US$ 2 milhões - R$ 12,2 milhões. Depois de adiar o casamento duas vezes, ela cancelou o noivado em 2021.

Imagem: Getty Images

Sexto anel - Ben Affleck: US$ 5,6 milhões. O último e não menos importante é o diamante verde de 8,5 quilates no centro e dois diamantes brancos menores nas laterais. A peça custou US$ 5,6 milhões, o equivalente a R$ 34 milhões e segue em posse da cantora após o divórcio ser oficializado na última semana.