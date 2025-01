Ainda Estou Aqui: Sessão para votantes do Oscar é cancelada por incêndios

Uma sessão de "Ainda Estou Aqui" em Los Angeles precisou ser cancelada em função dos incêndios florestais que afetam a região.

O que aconteceu

Sessão para membros da Academia estava marcada para terça-feira (7). Após o filme, Fernanda Torres e Walter Salles estariam presentes para responder perguntas do público.

O evento seria mediado por Guillermo del Toro. O diretor está entre as pessoas que precisaram evacuar suas casas em Los Angeles com a proximidade das chamas.

"Ainda Estou Aqui" estreia nos Estados Unidos no dia 17 de janeiro. O filme já foi exibido no país em sessões especiais desde outubro.

Celebridades precisaram evacuar suas casas. O ator Mark Hamill, da saga Star Wars, deixou sua mansão na noite de terça (7) e contou no Instagram que já havia focos de incêndio nos dois lados de sua rua. Segundo o canal NBC News, o fogo destruiu uma área equivalente a mais de dois mil campos de futebol.

O anúncio dos indicados ao SAG Awards precisou ser alterado. O plano original era divulgar a lista num evento com Joey King e Cooper Koch. No entanto, "por abundância de cautela", o evento presencial foi cancelado e a lista será publicada no site da premiação.