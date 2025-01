Hulk divulga fotos de casamento com Camila Ângelo: 'Amor que transcende'

Hulk Paraíba, 38, compartilhou nas redes sociais fotos de seu segundo casamento com Camila Ângelo, 35, celebrado na última terça-feira (7).

O que aconteceu

O jogador de futebol enalteceu a agora esposa e expressou sua gratidão pela vida que estão construindo juntos. "O dia em que nossos sonhos se tornaram realidade. Em meio a sorrisos, celebramos um amor que transcende. Eternizado e inesquecível em nossa memória. Obrigado por viver comigo o melhor dia de nossas vidas, amor", derreteu-se ele, na legenda da publicação no Instagram.

Nos comentários do post, vários internautas desejaram felicidades aos pombinhos. "Parabéns, meu jogador", escreveu um seguidor do atleta. "Lindos! Felicidades!", parabenizou outro. "Viva o amor. Deus é amor", comentou um pastor evangélico.

A relação entre Hulk e Camila já nasceu polêmica, uma vez que ela é sobrinha da ex-esposa dele, Iran Ângelo, 54. Ele assumiu namoro com a médica no final de 2019, apenas três meses após ter rompido a união de 12 anos com a tia dela.