Homem que explodiu Tesla em Las Vegas usou ChatGPT para planejar ataque

O homem que explodiu um Cybertruck da Tesla do lado de fora do Trump Internacional Hotel, em Las Vegas, usou o ChatGPT para planejar o ataque, informaram as autoridades.

O que aconteceu

Matthew Livelsberger perguntou ao ChatGPT sobre a quantidade de explosivos que precisaria, onde comprar fogos de artifício e como comprar um celular sem fornecer informações de identificação. A polícia analisa dados encontrados no computador, celular e relógio do soldado, que era membro dos Boinas Verdes, uma força de elite do Exército americano.

Imagens mostram quando Livelsberger estaciona o carro alugado na frente do hotel, no dia do Ano Novo. Segundo a polícia, ele atirou na própria cabeça antes do Tesla cheio de fogos de artifícios explodir. Sete pessoas que estavam na rua tiveram ferimentos leves.

Explosão de fogos de artifício pode ter sido causada pela pólvora da arma de fogo, que é sensível ao calor. No entanto, as autoridades dizem que ainda investigam o que exatamente causou a explosão.

Anotações no celular de Livelsberger mostram que ele considerou executar seu plano na passarela de vidro do Grand Canyon, no Arizona. Os investigadores não sabem porque ele mudou seus planos.

Suspeito provavelmente tinha transtorno de estresse pós-traumático, diz FBI. A investigação também concluiu que Livelsberger não tinha nenhuma animosidade contra o presidente eleito Donald Trump.

"As etapas de investigação descobriram e as informações do Exército indicam que ele provavelmente sofria de TEPT, e também estamos cientes de que havia outros possíveis problemas familiares ou queixas pessoais em sua própria vida que podem ter sido fatores contribuintes", disse o oficial do FBI.

Uma mensagem no celular de Livelsberger mostra que ele acreditava estar sendo perseguido. As anotações no celular dele também abordavam questões políticas, como a guerra na Ucrânia, e problemas sociais. Em uma das notas, ele escreveu que os EUA estavam "terminalmente doentes e caminhando para o colapso". Ele também disse que o país precisava se unir em torno de Trump e do CEO da Tesla, Elon Musk.

Matthew Livelsberger serviu no Afeganistão em duas ocasiões. Em outra anotação, ele afirmou que a explosão era um "alerta" para os problemas do país. A polícia também encontrou textos em que dizia que precisava "limpar" a cabeça para esquecer os "irmãos que perdi e me libertar da culpa pelas vidas que tirei".

Polícia diz que este é o primeiro incidente em solo americano com uso de IA. "Sabíamos que a IA mudaria o jogo em algum momento ou outro em todas as nossas vidas", afirmou o xerife do Departamento de Polícia de Los Angeles, Kevin McMahill.