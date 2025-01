Grazi Massafera desabafa em documentário do BBB: 'Me achava loira burra'

Grazi Massafera, 42, é uma das convidadas da Globo para contar como o Big Brother Brasil impactou sua vida no BBB: O Documentário. A sister, vice-campeã da quinta temporada do reality show, desabafou sobre autoestima no primeiro episódio exibido na noite da última terça (07).

O que aconteceu

A atriz, que era Miss Paraná na época em que enviou seu vídeo para tentar entrar no reality, falou da ajuda que recebeu de Pedro Bial, na época o apresentador do programa. "Dentro de mim sempre existiu essa menina muito obstinada que eu nem achava que existia."

Acho que o Bial foi o primeiro a pincelar isso sobre mim mesma, esse olhar sobre mim mesma, de acreditar que sou capaz, que sou mais que uma miss que é considerada linda, mas burra. Me achava loira burra Grazi Massafera

A atriz falou dos momentos difíceis que viveu para construir sua carreira e a comparou com o jogo do BBB. "É como se, principalmente no BBB, se eu votei em você, eu sou responsável pela sua fama, eu posso fazer o que eu quiser com você."

Grazi disse ainda acreditar que pode se tornar inspiração para aqueles que acompanharam o programa. "Quem entra, entra com o sentimento de se tornar uma Sabrina, uma Grazi. É bom que acredite que é possível, porque é, mas não é fácil, não é simples, não como um conto de fadas, né?"